Stellenbeschreibung

Zur Verstärkung unseres Teams infra­struktureller Service suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine:n

Leiter:in Facility Services

Job-ID:

V000007571

Einsatzort:

Köln

Startdatum:

01.05.2024

Berufsfeld:

Immobilienmanagement

Art der Anstellung:

Vollzeit

Als Abteilung Gebäudeservice sorgen wir dafür, dass die Rahmenbedingungen für eine gesicherte und saubere Arbeits­umgebung an den Standorten des WDR stimmen. Zudem wickeln wir die gesamte Post- und Speditions­logistik ab. Als Gruppenleiter:in ‚Infrastruktureller Service‘ kümmern Sie sich zusammen mit Ihren rund 20 Mit­arbeitenden, verteilt auf zwei Teams, um die Sicher­heits­dienstleistungen und Zutrittssysteme sowie um die Reinigung und das Wertstoffmanagement.

IHRE AUFGABEN

Als Gruppenleiter:in über­nehmen Sie die fachliche und disziplinarische Führung der Mitarbeitenden sowie die Vertretung des Abteilungsleiters

Durch interne Abstimmung sowie die Steuerung externer Dienstleistungs­unternehmen sorgen Sie für die fach­gerechte Umsetzung der Aufgaben der Gruppe

Sie verantworten die Erstellung von Konzepten, Berichten und Vorlagen wie Budget- und Haushaltsplanungen sowie Kosten- und Eigenkalkulationen für Dienstleistungen

Auch die Erstellung von Leistungs­verzeichnissen und Preisblättern sowie die Aus­wertung von Angeboten (auch im Rahmen von EU-weiten Ausschreibungen) gehört zu Ihrem Verantwortungsbereich

Sie prüfen die bestehenden Leistungs­beschreibungen sowie den Digitalisier­ungs­grad und entwickeln diese weiter, um unter sich verändernden wirt­schaft­­lichen Rahmen­bedingungen eine zufrieden­stellende Servicequalität zu erreichen

Sie fördern die Motivation und Entwicklung Ihrer Mit­arbeiter:innen und unterstützen die Abteilungsleitung bei allen Personal­angelegen­heiten der Gruppe sowie weiteren Orga­nisationsentwicklungs­­maß­nahmen

IHR PROFIL

Sie besitzen ein abge­schlosse­nes Studium (idealerweise Master, z. B. mit Schwer­punkt Betriebswirtschaft, Sicherheits­management oder Facility Management) und haben langjährige Berufserfahrung oder eine vergleichbare Quali­fikation

Mit Dienstleistungen der Immo­bilien­bewirtschaftung kennen Sie sich aus, vorzugsweise im Wach- und Sicherheits­gewerbe, Kenntnisse des öffentlichen Vergaberechts sind von Vorteil

Sie verbinden ein klares Führungs­verständnis mit einem kooperativen Führungsstil und erster, belastbarer Führungs­erfahrung

Zu Ihren Stärken gehören analytisches und strategisches Denkvermögen, hohe Ziel- und Ergebnisorientierung sowie gute Ent­scheidungsfähigkeit, auch unter Zeit­druck

Hohe Kommunikationsfähigkeit, Durch­setzungsvermögen und Lern- und Leis­tungs­bereitschaft sowie ein sicheres und ver­bindliches Auftreten runden Ihr Profil ab

WICHTIG

Sie erfüllen nicht alle An­forderungen? Wir sind uns bewusst, dass es keine perfekten Bewerber:innen gibt. Man kann (fast) alles lernen, solange man Interesse und Spaß an neuen Themen und Herausforderungen hat. Kurz gesagt: Wir freuen uns über Ihre Be­werbung, auch wenn Ihr Profil nicht zu 100 % zur Stellenbeschreibung passt.

BEWERBUNG

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung, insbesondere über Bewerbungen von Frauen. Ein Lebenslauf mit Zeugnissen genügt, ein Anschreiben ist nicht erforderlich.

HIER BEWERBEN

Über uns

Der Westdeutsche Rundfunk ist das öffentlich-rechtliche Medien­unter­neh­men in Nord­rhein-West­falen und eines der größten Medie­nunter­neh­men in Deutsch­land und Europa. Als Mitglied der ARD sind wir stolz darauf, mit unseren viel­fältigen und quali­tativ hoch­wer­tigen Pro­gramm­ange­boten wesent­lich zur Mei­nungs- und Medien­viel­falt in Deutsch­land beizu­tragen. Viel­falt ist unsere Stärke – im Pro­gramm und in unserer Beleg­schaft. Wir beschäf­tigen Menschen aller gesell­schaft­lichen Gruppen. Ihre Bewer­bung ist bei uns will­kommen, unab­hängig von Geschlecht, ge­schlecht­licher Identität, ge­schlecht­lichen Aus­drucks oder ge­schlecht­licher Merk­male, kultu­reller oder sozialer Her­kunft, Alter, sexueller Orien­tierung oder einer Be­ein­trächtigung.

Westdeutscher Rundfunk Köln • Anstalt des öffentlichen Rechts • Appellhofplatz 1 • 50667 Köln