Die WHU – Otto Beisheim School of Management ist eine der renommiertesten privaten Hochschulen in Deutschland und genießt auch international hohes Ansehen. Unsere Standorte in Vallendar bei Koblenz und Düsseldorf bieten ein spannendes und sehr internationales Arbeitsumfeld. Die Kultur an der WHU ist geprägt von unternehmerischem Denken, Inter­nationalität, einem guten Miteinander und einem starken Bekenntnis zu Exzellenz in allen Bereichen. Die WHU sucht für den Bereich Facility Management am Standort Vallendar zum nächst­möglichen Zeitpunkt in Vollzeit einen Director Facility Management (m/w/d) Ihre Aufgaben Kaufmännische und technische Verantwortung für die zu betreuenden Objekte, inklusive Außenanlagen

Führung und Einsatzplanung des Facility-Teams

Kooperative und ergebnisorientierte Zusammenarbeit mit internen und externen Kunden

Planung und Umsetzung von Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Bestandsgebäude und deren Einrichtungen (u. a. GLT, Hörsaaltechnik, Reparatur- / Reini­gungs­arbeiten, Mängelbearbeitung)

Veranlassung und Überwachung der regelmäßigen Wartung der Bestandsgebäude und deren Einrichtungen

Führung des Beschaffungswesens

Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit der Objekte

Mitwirkung bei der Planung, Koordination und Kontrolle bei Erweiterungs- und Modernisie­rungs­vorhaben am Campus Vallendar

Zusammenarbeit und Koordination mit dem Eventmanagement, externen Dienstleistern, Vermietern und Behörden

Projektkoordination im Rahmen von Facility Management-Maßnahmen mit internen und externen Beteiligten inkl. Projektcontrolling Ihr Profil Erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Facility Management oder eine vergleichbare Qualifikation

Fundierte Projekt- und Berufserfahrung in operativer und administrativer Objektbewirtschaftung

Hohe Dienstleistungs- und Serviceorientierung

Personalführungserfahrung und Projektleitungskompetenz

Sicheres und freundliches Auftreten, Verhandlungsgeschick sowie Durchsetzungsvermögen

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischsprachkenntnisse in Wort und Schrift

Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit

Sehr gute MS Office-Kenntnisse Was wir bieten Ein spannendes und internationales Arbeitsumfeld

Ein aufgeschlossenes, kollegiales und motiviertes Team

Viele Möglichkeiten, die WHU aktiv mit zu gestalten und gemeinsam weiter zu entwickeln

Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

Attraktive Fort- und Weiterbildungsangebote

Flexible Arbeitszeitmodelle

Exklusive betriebliche Sozialleistungen

Vielseitige Sport- und Gesundheitsprogramme

Sehr gute Anbindung nach Köln, Bonn und Frankfurt Professoren, Studierende und Mitarbeiter verbindet das gemeinsame Ziel, die WHU als eine der führenden Business Schools in Europa zu positionieren und kontinuierlich weiter zu entwickeln. Werden Sie Teil dieser Vision und werden Sie ein Mitglied der WHU Gemeinschaft! Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung bis zum 07.06.2019 über unser Bewerbermanagementsystem. WHU – Otto Beisheim School of Management

Sekretariat des Kanzlers

z. Hd. Frau Gabriela Krämer / Frau Astrid Gummersbach

Burgplatz 2, 56179 Vallendar, Germany

