Wieprecht Services GmbH & Co. KG ist ein erfolgreiches mittelständisches Familienunternehmen, modern mit einer mehr als 90-jährigen Tradition. Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger Partner in den Bereichen airport services, cleaning services und facility services. Ob in Verwaltungs- und Bürogebäuden, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen oder an den Flughäfen unseres Landes: Wir sorgen dauerhaft für Sauberkeit und Hygiene.

Wenn Sie mehr über uns erfahren möchten, besuchen Sie uns gerne auf unserer Website.

Aktuell suchen wir zur Verstärkung unserer Vertriebsteams eine/n

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d)

Ihre Herausforderung bei uns:

Sie arbeiten ausschließlich im B2B-Bereich und verhandeln mit den Entscheidern auf Augenhöhe

Sie begeistern potenzielle Kunden von unserer hochwertigen Dienstleistung

Sie gewinnen aktiv und zielgerichtet neue Kunden – auch im Bereich Healthcare

Sie erstellen kommerziell tragfähige Angebote

Sie entwickeln kundenspezifische Umsetzungs- und Dienstleistungskonzepte

Damit überzeugen Sie uns:

Sie besitzen Vertriebserfahrung im Segment Dienstleistungen, idealerweise in der Gebäudereinigung (gerne bieten wir auch Quereinsteigern mit aktivierbaren Kontakten im Gesundheitswesen und in der Gesundheits- und Pflegebranche eine Chance)

Sie leben Kundenorientierung, können begeistern und sind kommunikationsstark

Sie agieren nachhaltig und sind erfolgsorientiert

Sie haben eine abgeschlossene kaufmännische oder technische Berufsausbildung/Studium

Sie arbeiten selbständig, engagiert und ergebnisorientiert und sind dennoch Teil des Teams

Das bieten wir Ihnen:

Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgabe im Vertrieb

Eine attraktive Vergütung mit ergebnisorientierter Komponente

Einen Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung

langfristige Perspektive und die Sicherheit eines seit über 90 Jahren existierenden familiengeführten Unternehmens

Ein motiviertes und gut eingespieltes Team, das Sie bei Ihrem Einstieg in die neue Position begleitet und unterstützt

Sie möchten Ihre Zukunft bei Wieprecht Services gestalten?

Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen! Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen an: bewerbungen@wieprecht.services oder nehmen Sie telefonisch Kontakt mit uns auf unter:

0221 48906 15