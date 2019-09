Du willst für ein internationales FinTech-Unternehmen arbeiten und die Zukunft des Zahlungsverkehrs aktiv mitgestalten?Das trifft sich gut: Wir suchen laufend engagierte und begabte Menschen, die unsere Vision teilen, und würden dich gern in unserem Team begrüßen.Als im DAX der Deutschen Börse gelisteter Software- und IT Dienstleister zählt die Wirecard AG mit Sitz in Aschheim b. München zu den weltweit führenden unabhängigen Anbietern von Outsourcing- und White Label-Lösungen für Payment Innovationen.Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Aschheim/München einen

Head of Technical Facility Management (m/w/d)

Division Facility Management

Deine Aufgaben

Leitung und Organisation des gesamten technischen Objektbetriebs unserer Immobilien am Standort Aschheim

Koordination und Steuerung des internen Umzugsmanagement

Verantwortung für Gebäudesicherheit- und Zutrittskontrollsysteme

Verantwortung (fachlich und personell) für die internen Facility Manager

Erstellung und Pflege der objektbezogenen technischen Dokumentationen

Durch die Übernahme der kompletten Betreiberverantwortung für das neue Headquarter der Wirecard (ca. 40.000 qm) in 2021 erweitert sich das Aufgabengebiet um:

Planung, Umsetzung, Begleitung und Abnahme der Neubaumaßnahmen

Wahrnehmung der Betreiberverantwortung und Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs aller technischen Einrichtungen

Planung, Ausschreibung und Vergabe der für den Objektbetrieb erforderlichen Dienstleistungen sowie Steuerung und Kontrolle der externen Dienstleister

Vergabe- und Preisverhandlungen, Vertragsmanagement und Qualitätskontrolle bei Lieferanten, Dienstleistern und Energieversorgern

Organisation und Kontrolle aller Wartungs-, Instandhaltungs- und vorgeschriebenen Prüfungsmaßnahmen hinsichtlich der Gebäude und der technischen Gebäudeausrüstung

Optimierungen und Anpassungen an aktuelle technische Standards bzw. gesetzliche Vorgaben

Fachliche und disziplinarische Führung der technischen Mitarbeiter sowie objektübergreifende Erstellung und Koordination der Personaleinsatzplanung und Projektsteuerung

Verantwortliche Budgetierung, Kosten- und Terminkontrolle, Erstellung der Neben- und Betriebskostenabrechnung

Sicherheitstechnische Organisation der wiederkehrenden Prüfungen sowie Erstellung und Pflege der objektbezogenen Dokumentationen

Dein Profil

Technische Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Position

Erfahrung in der Personalführung

Sichere Kommunikation sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache

Sicherer Umgang mit einschlägigen CAFM-Programmen, MS-Office und CAD-Anwendungen

Erfahrungen in der rechtskonformen Umsetzung von Vorschriften und Richtlinien im Facility Management sind wünschenswert (z. B. VOB, VStättV, ArbStättV, GEFMA etc.)

Sehr gutes organisatorisches Geschick sowie eine motivierte und eigenständige Arbeitsweise

Hohes Maß an Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit

Wir bieten

Anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben mit dem Freiraum, eigene Ideen und Erfahrungen einzubringen

Eine hervorragende Arbeitsatmosphäre in einem hoch motivierten und erfolgreichen Team, mit internationaler Firmenkultur

Fachliche und persönliche Weiterentwicklung bei einem der weltweit führenden Anbieter für Zahlungsabwicklung

Einen modernen Arbeitsplatz mit zusätzlichen betrieblichen Leistungen, wie Kantine, Fitnessbereich, Incentives und Mitarbeiterveranstaltungen

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte. Werde Teil eines hochqualifizierten Teams, das eine Vision eint: to make payment happen.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann nutze für deine Bewerbung bitte unser kurzes Online-Formular.

Wirecard AG

Frau Michaela Ascherl

Tel.: +49 / 89 /4424 – 1567

Einsteinring 35

85609 Aschheim

www.wirecard.com