Stellenbeschreibung

„Wir vermieten Heimat!“

WSB Bayern ist mit mehr als 19.000 eigenen Wohnungen, rund 100 gewerblichen Einheiten und mehr als 10.000 Stellplätzen und Garagen eines der größten privaten Wohnungsunternehmen in Bayern. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagieren sich in unserem Kerngeschäftsfeld der Vermietung und Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestands.

Verstärken Sie uns an unserem Standort in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

Leiter (m/w/d) Technische Objektbetreuung

im Bereich Facility Management

Ihre Aufgaben:

Weiterentwicklung der Hausverwaltungen

Fachliche Leitung der Technischen Objektbetreuer

Weiterentwicklung der Hausmeisterorganisation

Weiterentwicklung WSB-weiter Qualitätsstandards

Gute Zusammenarbeit mit der kaufmännischen und technischen Bestandsbewirtschaftung

Einführung der CAFM Software PitFM

Ihr Profil:

Abgeschlossenes Studium oder abgeschlossene Berufsausbildung mit fachlicher Weiterbildung im Facility Management

Erfahrung als technischer Objektbetreuer/in

Führungsstärke

Gute Kenntnisse der Gebäudetechnik, Bautechnik, Vertragswesen

Kaufmännisches Verständnis

Wirtschaftliches Denken und Handeln

Selbstständige, eigenverantwortliche und ergebnisorientierte Arbeitsweise

Sicheres Auftreten, Teamfähigkeit

Sicherer Umgang EDV, MS-Office

Unser Angebot:

Verantwortungsvolle Tätigkeit mit hohem Qualitätsanspruch

Entwicklungs- und Fortbildungsmöglichkeiten

Flache Hierarchien

Attraktive Vergütung

Arbeitgeberfinanzierte Krankenzusatzversicherung

Betriebliche Altersvorsorge

Modern ausgestatteter Arbeitsplatz

Firmeneigenes Fitnessstudio und Sportprogramm

Tiefgaragenparkplätze

Gute Verkehrsanbindung

Corporate Benefits

Mitarbeiterwohnungen können zur Verfügung gestellt werden

Ihr Kontakt:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung sowie Ihres Eintrittstermins, vorzugsweise per E-Mail unter personal@dibag.de.

Auf unseren Internetseiten unter www.dibag.de finden Sie weitere Informationen zu unserem Unternehmen und über WSB Bayern als Arbeitgeber.

DIBAG Industriebau AG

Lilienthalallee 25

80939 München

Tel: 089 32 470-485

Ansprechpartnerin: M. Mummert

E-Mail: personal@dibag.de