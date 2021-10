Auch wenn der Name Zajadacz nicht danach klingt, sind wir ein hanseatisch geprägtes, mittelständisches Handelsunternehmen. Wir reden deswegen nicht ständig darüber, dass bei uns ca. 600 Menschen in mehr als 26 Niederlassungen 288 Mio. € Umsatz realisieren. Wir kennen unsere fast 90-jährige Tradition im Elektrogroßhandel, sind aber mehr an den Herausforderungen von morgen interessiert.

Wir sind stolz auf das Wachstum der letzten Jahre, sorgen aber viel lieber dafür, dass wir uns auch in den nächsten Jahren positiv entwickeln. Der Wandel der Welt erfordert unseren Mut, jederzeit veränderungsbereit zu sein.

Wir reden dann nicht nur – wir handeln! Und Sie? Wann verändern Sie sich?

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Sie als

Mitarbeiter (m/w/d) Gebäude- und Sicherheitsmanagement

Lessingstraße 46, 21629 Neu Wulmstorf, Deutschland, Stellen-Nummer: 2059

Ihre Aufgaben In Ihrer Funktion sind Sie zuständig für die einwandfreie Funktion der Brandmeldeanlage, der Einbruchmeldeanlage und der digitalen Schließanlage

Des Weiteren obliegt Ihnen die Betreuung, die kontinuierliche Pflege und die Sicherstellung sämtlicher Sicherheitseinrichtungen

Sie sind außerdem Mitverantwortlich für die Einhaltung und ggf. Anpassung des Sicherheitskonzeptes

Sie fungieren als kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) in Sicherheitsfragen (in- und extern) und steuern die Organisation von externen Dienstleistern und Handwerkern

Die operative Verantwortung hinsichtlich Ordnung, Werterhalt, Instandsetzung, etc. liegt ebenfalls in Ihrem Zuständigkeitsbereich Was Sie mitbringen Eine gute Basis bietet eine erfolgreich abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung im Bereich der Gebäudetechnik sowie erste Berufserfahrung

Sie zeichnen sich insbesondere durch Ihre Organisationsfähigkeit, Ihre Flexibilität, Ihre Einsatzbereitschaft und Ihre Zuverlässigkeit aus

Außerdem verfügen Sie über sichere Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Ihre ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und Ihre selbstständige Arbeitsweise runden Ihr Profil ab Wir bieten Ihnen Einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Handelsunternehmen

Eine marktübliche und attraktive Vergütung, verbunden mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld

Zuschuss zum HVV-Ticket

Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge, vermögenswirksame Leistungen sowie diverse Mitarbeitervergünstigungen

Optimale Einarbeitung ins Unternehmen und den Aufgabenbereich durch Ihre neuen Kolleginnen und Kollegen

Individuelle Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Internationales Beratungsangebot durch das Fürstenberg Institut

Abwechslungsreiche und interessante, herausfordernde Arbeiten in einem dynamischen Team, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege

Familiäres und kollegiales Arbeitsklima

30 Tage Urlaub

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie dauerhaft in einem leistungsstarken Team und einem dynamisch wachsenden Handelsunternehmen arbeiten möchten, freut sich

Jacqueline Janischewsky auf Ihre aussagefähige Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und dem frühestmöglichen Eintrittstermin.