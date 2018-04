Stellenbeschreibung

Als Projektleiter der Gewährleistungsverfolgung sind Sie für die Bearbeitung und Klärung von Mängelansprüchen sowie für die Abwicklung von Sanierungsmaßnahmen verantwortlich. Sie haben mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich, sind engagiert und arbeiten stets Kundenorientiert?

Wenn Sie sich dieser neuen Herausforderung stellen möchten, suchen wir Sie, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, zur Unterstützung unseres Teams im Großraum Berlin und der Region Nord in der Position als

Projektleiter Gewährleistung (m/w)

Vollzeit | unbefristet

Ihre Aufgaben als Projektleiter Gewährleistung sind:

Vollständige und eigenständige Bearbeitung von Mängelansprüchen von Projekten im Großraum Berlin und im norddeutschen Raum

Klärung der Mängelansprüche und Führen des Schriftwechsels zu den Vertragspartnern

Abwicklung und Bauleitung der Sanierungsmaßnahmen

Beschaffung von NU-Leistungen für Ersatzvornahmen nach dem QM-Prozess

Weiterberechnung der Kosten für Ersatzmaßnahmen an Dritte

Melden und Bearbeiten von Versicherungsschadensfällen

Prüfung der NU-Bürgschaften und Freigabe von Mängel-, bzw. Gewährleistungseinbehalten.

Rückforderung der Bauherrenbürgschaften und Einbehalte

Finanzielle Bewertung der Mängel- und Schadensfälle und Bilden von Rückstellungen zur Kostenplanung

Was Sie als Projektleiter Gewährleistung mitbringen:

Studium oder Ausbildung im Bereich Bau- oder Wirtschaftsingenieurswesen oder Facility Management

Mehrjährige Berufserfahrung in der Bauleitung oder/und in der Gewährleistungsverfolgung

Kaufmännisches Verständnis

Reisebereitschaft

Großes Engagement

Kunden-/Serviceorientierung

Teamfähigkeit

Selbständige Arbeitsweise

Sicherer Umgang mit MS Office

Über die BAM Immobilien-Dienstleistungen GmbH

Das umfassende Tätigkeitsfeld der BAM Immobilien-Dienstleistungen GmbH beinhaltet die Durchführung von Bauprojekten beim Bauen im Bestand sowie immobilienbezogene Facility Management Dienstleistungen. Das Leistungsbild reicht dabei vom Mieterausbau, das TGM, über das kaufmännische bis hin zum infrastrukturellen Gebäudemanagement.

Was wir Ihnen bieten:

Wir bieten unserem Projektleiter Gewährleistung eine abwechslungsreiche und interessante Tätigkeit in einem motivierten Team berufserfahrener Kollegen. Durch die verantwortungsvolle Aufgabe haben Sie die Chance sich weiter zu entwickeln und Ihre Erfahrungen an junge Kollegen weiterzugeben und entsprechend mit auszubilden. Darüber hinaus bieten wir Ihnen zahlreiche Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Rahmen ihrer Tätigkeit.

Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie sich den vielseitigen und spannenden Herausforderungen stellen möchten, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Über diesen Link gelangen Sie direkt zur Online-Bewerbung. Bitte geben Sie in Ihrer Bewerbung den frühestmöglichen Beginn und einen Hinweis zu Ihrer Gehaltsvorstellung an.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Frau Nathalie Molitor unter 0711 25007-298.