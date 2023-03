Stellenbeschreibung

Die Deutsche Bundesbank ist eine besondere Bank. Wir sorgen mit der EZB und den anderen europäischen Zentralbanken für einen stabilen Euro. Damit die Institution funktionieren kann, brauchen wir auch Sie. Werden Sie Teil eines starken Teams aus zuverlässigen und verantwortungsbewussten Menschen und finden Sie ein sicheres berufliches Zuhause.

Wir suchen für unsere Hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg am Standort Berlin zum nächstmöglichen Termin eine*n

Facility Manager*in

Ihre Aufgaben

Sie unterstützen und vertreten die Leitung der Arbeitseinheit „Hausverwaltende Dienststelle, Technischer Betrieb“ mit aktuell 21 Beschäftigten. Dabei übernehmen Sie Aufgaben im Bereich der Gebäudeverwaltung und Grundstücksangelegenheiten. Ferner werden Sie mit Aufgaben im Rahmen der Betreiberverantwortung (insbesondere Verkehrssicherungspflicht und Arbeitssicherheit) betraut. Sie wirken bei der Beschaffung von Dienstleistungen mit. Als Betriebsbeauftragte/r für Abfallwirtschaft und als Umweltbeauftragte/r obliegt Ihnen die fachliche Aufsicht über die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und regionale Gegebenheiten. Darüber hinaus übernehmen Sie Sonderaufgaben. Im täglichen Kontakt mit Beschäftigten, Führungskräften und externen Firmen sowie in internen Arbeitsgruppen vertreten Sie Ihre Arbeitseinheit souverän und kompetent.

Unser Angebot

Neben verantwortungsvollen Aufgaben bieten wir attraktive Beschäftigungsbedingungen, wie beispielsweise eine unbefristete und krisensichere Anstellung mit langfristiger Perspektive, 30 Urlaubstage, ein kostenloses Jobticket, Betriebsgastronomie sowie eine Vergütung in Anlehnung an den TVöD auf Basis der Entgeltgruppe 9 b zuzüglich einer Bankzulage (abhängig von Ihrer Berufserfahrung ca. 42.900 € bis 60.500 € Jahresentgelt). Bei Vorliegen der Voraussetzungen ist eine spätere Verbeamtung möglich. Wir führen Sie während einer gründlichen Einarbeitung an Ihre neuen Aufgaben heran. Darüber hinaus fördern wir durch vielfältige Maßnahmen Ihre zielgerichtete Weiterbildung und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Ihr Profil

Akkreditierter Bachelor- bzw. gleichwertiger Studienabschluss in einem für die Position relevanten Bereich oder Fachwirt (z. B. Facility Management)

Idealerweise Erfahrung in der Verwaltung von Gewerbeimmobilien, insb. von Bürogebäuden und/oder öffentlichen Einrichtungen

Gute Kenntnisse der relevanten Vorschriften (z. B. Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Vertrags- und Vergaberecht, GEFMA, Arbeitsschutz, Unfallverhütung)

Fähigkeit, sich flexibel auf wechselnde Anforderungen und Tätigkeiten einzustellen

Teamfähigkeit, sicheres und verbindliche Auftreten sowie eigenständige und zuverlässige Arbeitsweise

Gute MS Office Kenntnisse

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

Diversität und Chancengleichheit sind wichtige Bestandteile der Personalpolitik der Bundesbank. Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich. Die Deutsche Bundesbank fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern. Daher begrüßen wir besonders Bewerbungen von Frauen. Ihre Fragen beantworten Ihnen seitens des Fachbereichs gerne Frau Claudia Wendland, Telefon 030 3475-2310, seitens des Personalbereichs Frau Birgitta Lerch, Telefon 030 3475-1334.

Nähere Informationen finden Sie unter www.bundesbank.de/karriere.

Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung mit den üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) bis zum 30.03.2023 unter Angabe der Kennziffer 2023_0207_02.