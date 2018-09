Führende Adresse in der Sozialwirtschaft

Leiter Immobilienmanagement/

Objektbewirtschaftung (m/w)

Dr. Heimeier & Partner gehört zu den führenden Personalberatungsgesellschaften in Deutschland. Unser Auftraggeber ist mit über 2.300 hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern eines der großenin. Das in sieben Geschäftsfelder gegliederte Leistungsangebot desdeckt das komplette Spektrum sozialer Arbeit ab. Die Realisierung der Hilfsangebote bedarf einer Vielzahl bedarfsgerechter Räumlichkeiten. Infolge der zunehmenden Bedeutung des Immobilienmanagementswurden alle immobilienwirtschaftlichen Aktivitäten zentral gebündelt. Die Komplexität der Aufgaben und Entscheidungen erfordert einefür den neuen Querschnittsbereich. Für die Leitung suchen wir neben dem vorhandenen Bereichsleiter eine zweite, einschlägig erfahrene, menschlich wie fachlich überzeugende Führungspersönlichkeit (m/w).Direkt dem Vorstand unterstellt, sind Sie gemeinsam mit Ihrem Kollegen für die Leitung und den Ausbau „Ihres“ Bereichs mit ca. 30 Mitarbeitern verantwortlich. Ziel ist es, eine im Hinblick auf Wirtschaftlichkeit, Nutzerorientierung und Prozessqualität leistungsstarke und effiziente Dienstleistungseinheit für alle Geschäftsbereiche zu entwickeln. Während Ihr Kollege im Schwerpunkt die Projektentwicklung (Projektakquisition, Projekt-, Baumanagement) und die Funktionen Personal, interne/externe Kommunikation und das Beleihungsmanagement verantwortet, obliegt Ihnen die. Durch den Aufbau eines effizienten Bereichs- und Projektcontrollings erhöhen Sie die Transparenz und schaffen Planungssicherheit. Sie steuern das Qualitätsmanagement und sorgen für eine optimale Organisation mit effizienten Strukturen und IT-gestützten Prozessen. Wie Ihr Kollege stehen Sie dem Vorstand und denGeschäftsbereichen in immobilienwirtschaftlichen Fragen als kompetenter Ansprechpartner beratend zur Seite.Für diese gestaltungsfähige Aufbau- und Führungsaufgabe suchen wir einen kaufmännisch orientierten Immobilienmanager mit fundierter Ausbildung bzw. mit Studium . Das beschriebene Tätigkeitsfeld ist Ihnen bestens vertraut; im Idealfall kommen Sie aus einem modernen, größeren Sozialunternehmen, ggf. aus der freien Wirtschaft (z. B. Wohnungsbau). Alsbesitzen Sie fundierte Kenntnisse im Vertrags-, Bau- und Mietrecht. Sie sind ein lösungsorientierter Dienstleister und eine Führungskraft, die ihr Team mit Kennzahlen, Zielen und Empathie führt und motiviert. Aufgrund des breiten Spektrums Ihrer Gesprächspartner benötigen Sie gute kommunikative Fähigkeiten, Überzeugungskraft und Verhandlungsgeschick sowie die Fähigkeit, sich flexibel auf Ihr Gegenüber einzustellen. Die Aufgabenvielfalt erfordert eine strukturierte, zielorientierte Arbeitsweise, konzeptionelles Denken und Stresstoleranz. Um in einer Doppelspitze erfolgreich zu arbeiten, sollten Sie teamfähig und kompromissbereit sein, ohne Ihre Ziele vorschnell aufzugeben.Sie suchen eine Führungsaufgabe in einem sozialen Umfeld und können sich mit dem kirchlichen Auftrag unseres Auftraggebers identifizieren? Dann senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Einkommen und Verfügbarkeit bevorzugt online über folgenden Link: www.heimeier.de/1518381-I05 oder unter der Kennziffer 1518381-I05 an Dr. Heimeier & Partner, Management- und Personalberatung GmbH, Albstadtweg 4, 70567 Stuttgart (www.heimeier.de). Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns an: Telefon 0711 78076-40. Frau Claudia Wacker gibt Ihnen gern weitere Informationen. Diskretion ist für uns selbstverständlich.