Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland ist ein Träger der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland mit 3.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Hauptverwaltung in Düsseldorf, 12 regionalen Service-Zentren im Bereich der Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln sowie 7 Kliniken für Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation.

Unsere Abteilung Gebäudemanagement sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Fachbereichsleitung Kaufmännisches Gebäudemanagement (m/w/d)

Die Abteilung mit rund 150 Beschäftigten gliedert sich in die Fachbereiche Kaufmännisches Gebäudemanagement (Einkauf und Finanzen, Gebäudeverwaltung, Poststeuerung) und Technisches Gebäudemanagement (Baumanagement Hauptverwaltung und Service-Zentren, Baumanagement der Kliniken, Technische Gebäudeausrüstung, Forstbetrieb).

Ihr Profil:

Vorausgesetzt wird:

Sie verfügen über die Qualifikation für das 2. Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 Landesbeamtengesetz NRW durch das 1. und 2. Juristische Staatsexamen oder ein abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstudium der Betriebs-/Volkswirtschaftslehre oder einen Master-Abschluss (Fachhochschule) oder einen Bachelor- Abschluss (Fachhochschule) in den genannten Fachrichtungen

Im Falle eines Master-Abschlusses (Fachhochschule) wird eine mindestens fünfjährige Führungserfahrung in der Leitung einer größeren Organisationseinheit vorausgesetzt

Im Falle eines Bachelor-Abschlusses wird neben der mindestens fünfjährigen Führungserfahrung eine mindestens zehnjährige einschlägige berufliche Tätigkeit vorausgesetzt

Idealerweise verfügen Sie über:

betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Umfangreiche Kenntnisse im Vergabe-, Vertrags- und Haushaltsrecht

Kenntnisse der Gebäudebewirtschaftung

Erfahrung in den Bereichen Projekt-, Qualitäts-, und Prozessmanagement

Bereitschaft, sich auf ein Arbeitsgebiet mit wechselnden Aufgaben und Anforderungen einzulassen und sich mit den Werten unseres Leitbildes zu identifizieren

Teamfähigkeit, Organisations- und Verhandlungsgeschick, Loyalität, sowie Engagement

Ihr Aufgabengebiet:

Eigenverantwortliche fachliche und personelle Leitung des Fachbereichs mit rund 90 Beschäftigten,

Rechtskonforme und wirtschaftliche Ausrichtung und Weiterentwicklung des Kaufmännischen und Infrastrukturellen Gebäudemanagements,

Verantwortung für die Prozesse und den Output der zugeordneten Sachgebiete „Einkauf und Finanzen, „Gebäudeverwaltung“ mit den Bereichen „Telefonzentrale“ und „Empfangsdienst“ und „Poststeuerung“ mit den Bereichen „Botendienst“, „Pfändungen“ und „Fahrdienst“,

Sicherstellen der rechtssicheren Durchführung von Vergabeverfahren sowie der ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwicklung aller Verträge,

Verantwortung für den Bereich „Betrieblicher Katastrophenschutz“.

Wir bieten:

Ein Aufgabenspektrum mit einem besonderen Verantwortungs- und Gestaltungsspielraum

Eine attraktive Vergütung bis Entgeltgruppe 15 nach dem Tarifvertrag der TgDRV

Eine zusätzliche Altersversorgung nach der Satzung der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL)

Flexible Arbeitszeiten bei familienfreundlichen Arbeitsbedingungen

Berufliche und zukunftsorientierte Personalentwicklungsangebote, um Sie in Ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit bestmöglich zu unterstützen

Vertrauensvolle, wertschätzende Zusammenarbeit mit Ihrer Abteilungsleitung und Geschäftsführung

Die individuelle Eingruppierung richtet sich nach dem Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen und erfolgt gegebenenfalls unter Anwendung des § 12 TV EntgO-DRV.

Wir möchten darauf hinweisen, dass Bewerbungen von Frauen ausdrücklich erwünscht sind. Die einschlägigen gesetzlichen Regelungen zur Förderung von Frauen finden bei der Auswahl Anwendung.

Die Deutsche Rentenversicherung Rheinland nimmt die berufliche Integration nach dem SGB IX ernst. Bewerbungen von Schwerbehinderten und Gleichgestellten werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist grundsätzlich möglich.

Für Rückfragen steht Ihnen der Abteilungsleiter der Abteilung Gebäudemanagement, Herr Luse, Telefon 3555, gerne zur Verfügung.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an bewerbung@drv-rheinland.de unter Angabe der

Kennziffer 150/22. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 17. März 2023.

Mehr über unser Unternehmen finden Sie auf www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de.