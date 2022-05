ENGIE Deutschland steht mit 5.000 Experten an 50 Standorten für gebündelte Kompetenz beim Übergang zur Klimaneutralität, mit Energielösungen und Dienstleistungen von A wie Anlagenbau bis Z wie Zero Carbon.

In unserem Geschäftsbereich Energy & Facility Solutions konzentrieren wir sämtliche Kompetenzen rund um Energiewirtschaft und -versorgung, Contracting, Facility Services sowie Service und Wartung von gebäudetechnischen Infrastrukturen. Mit integrierten Energieversorgungs- und Bewirtschaftungslösungen unterstützen wir unsere Kunden auf dem Weg zur Klimaneutralität.

Werden Sie Teil unseres Erfolges und verstärken Sie unser #TeamZeroCarbon als

Head of Sales Integrated Facility Management (m/w/d)

STANDORT: Berlin

KENNZIFFER: 2022-0443

Sie brennen für Sales, haben das Huntergen und Lust unsere integrierten Facility Management Lösungen am Markt voranzutreiben? Dann unterstützen sie unser Team Integrated Facility Management als

Head of Sales (m/w/d). Den Dienstsitz können sie frei wählen und remote arbeiten. Sie sind kein Typ für Remotearbeit? Dann nutzen sie gerne eine unserer zahlreichen ENGIE-Niederlassungen.

Für die Rolle erhalten Sie ein Dienstfahrzeug.