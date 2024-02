Stellenbeschreibung

Wir setzen große Stücke auf Sie

Bringen Sie Ihre Erfahrung ein – für gemein­samen, lang­fristigen Erfolg. Starten Sie jetzt bei der HARIBO-Familie mit über 7.000 tollen Kolle­ginnen und Kollegen aus 26 Ländern. Als Teil des Weltmarktführers.

Teamleiter (m/w/d)

Facility-, Energieprojekte und Gebäudetechnik

Einstieg: ab sofort in Solingen / Deutschland

Unbefristet

Über diese Position

Willkommen in der bunten Welt von HARIBO, in der engagierte Menschen und moderne Anlagen für hervor­ragende Qualität sorgen. Sorgen Sie mit Ihrem Know-how und Ihrer Freude an der Planung und Durch­führung von diversen Projekten für den optimalen Betrieb des Werks in Solingen.

Unser Mix, der Sie erwartet:

Sie initiieren, planen und steuern alle relevanten Tätig­keiten und Projekte zum Erhalt und Ausbau der betrieb­lichen Infra­struktur – Wasser, Abwasser, Druckluft und Kälte­technik umfassend

Auch bei der Koordinierung und Durch­führung von Energie­effizienz­projekten im Industrie­betrieb bringen Sie Ihre Leiden­schaft ein

Dazu gehört für Sie genauso OPEX- & CAPEX-Budget­planung für anstehenden Projekte

Als Teamplayer führen Sie Ihre eigenen Mitarbeiter und steuern zudem diverse Fremd­handwerker

Zu alledem stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Betreiberpflichten sicher

Zutaten, die Sie mitbringen:

Ihr abgeschlossenes ingenieurwissenschaftliches Studium mit Schwer­punkt Technische Gebäudeausrüstung / Versorgungstechnik oder eine vergleich­bare Qualifikation

Mindestens 3 Jahre Berufs­erfahrung in einer vergleich­baren Position mit Führungsverantwortung

Fundierte Erfahrung mit industrieller technischer Gebäudeausrüstung

Ihre ausgeprägte Kommunikations- und Organisationsstärke für die Zusammen­arbeit mit allen Schnitt­stellen und Ihrem Team

Kenntnisse in SAP S/4HANA und ULTIMO sind wünschens­wert

Kontakt und mehr Infos:

Kommen auch Sie zur beliebten HARIBO-Familie. Lisa Hintz freut sich auf Ihre Online-Unterlagen per Bewerbungstool.

Mehr Informationen über die Karrieremöglichkeiten bei HARIBO finden Sie auf haribo.de/karriere.

HIER BEWERBEN

Zeitlich flexibel arbeiten

Sonder­zahlungen

Erstattung von Bus & Bahn Tickets

Betrieb­liche Altersvorsorge

Gesundheits-Bonus bis zu 600 €

Arbeitskleidung gestellt & gereinigt

Fahrrad-Leasing

Hilfe im Familienalltag

Fortbildung & Seminare

Vorsorge beim Betriebs­arzt

Nasch-Flatrate

HARIBO günstiger kaufen

365 Tage versichert

Vergüns­tigte Sportangebote

Bunte Auswahl in der Kantine

HARIBO GmbH & Co. KG

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Straße 1 | 53501 Grafschaft | Deutschland