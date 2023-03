Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik als ein Institut der Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissen­schaften e.V. ist mit rund 1.100 Mitarbeiter*innen in Garching bei München und Greifs­wald das größte Zentrum für Fusions­forschung in Europa. Die Wissenschaftler*innen unter­suchen die physikalischen Grund­lagen für ein Fusions­kraftwerk, das – ähnlich wie die Sonne – Energie aus der Verschmelzung leichter Atom­kerne gewinnt. Die Forschung voll­zieht sich in sieben experimentellen und theoretischen Projekten, die darauf abzielen, die Kern­fusion zu einer unerschöpf­lichen und sicheren Energie­quelle der Zukunft zu entwickeln.

Das Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching sucht für die Abteilung Technische Infrastruktur und Dienstleistungen (TID) eine*n erfahrene*n und vielseitige*n

Projektingenieur*in Facility-Management

in Vollzeit und Teilzeit (mind. 75%)

In dieser verantwortungsvollen und abwechslungsreichen Position leiten und koordinieren Sie eigenverantwortlich die Projekte des Facility-Managements.