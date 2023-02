Als dynamisches öffentlich-rechtliches Dienstleistungsunternehmen schaffen wir mit rund 200 Beschäftigten die Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Studium. In Ergänzung zur exzellenten Lehre an den Mannheimer Hoch-schulen unterstützen wir mit einem auf die aktuellen Anforderungen abgestimmten Leistungsangebot ca. 25.000 Studierende bei der Bewältigung ihres Alltags. Von einer bezahlbaren Unterkunft und einer ausgewogenen Verpfle-gung, über qualifizierte finanzielle und psychologische Beratung bis zur studienbegleitenden Kinderbetreuung bieten wir ein maßgeschneidertes Rundum-Paket vor Ort.

unbefristet und in Vollzeit, ab EG 12 TV-L

Die Aufgaben im Einzelnen

Koordination und Führung von drei Teams mit den Schwerpunkten „Technik Wohnanlagen“, „Bewirtschaftung Wohn-anlagen“ sowie „Technik Mensen, Kinderhaus, Verwaltungsgebäude“

Zentrale Steuerung und Weiterentwicklung des technischen Gebäude- und Instandhaltungsmanagements für unse-re Wohnanlagen mit insgesamt rund 3.000 Bettplätzen für Studierende, unserer Mensen und Cafeterien, unseres Kinderhauses sowie des Verwaltungsgebäudes

Organisation des kompletten Belegungsprozesses der Wohnanlagen inklusive Schadensmanagement

Laufendes Kennzahlenmanagement und Maßnahmencontrolling

Analyse der technischen Prozesse und Entwicklung von Lösungen zur Effizienzsteigerung des Unternehmens

Sicherstellen der Einhaltung von einschlägigen Normen, Richtlinien und Vorschriften im Gebäudemanagement

Steuerung und Gewährleistung des wirtschaftlichen und fachlichen Erfolgs sowie Verantwortung für die strategi-sche und operative Weiterentwicklung der Abteilung

Sicherstellen von Qualität und Prozessen im Facility Management

Zielorientierte Führung und Förderung der zugewiesenen Führungskräfte und Mitarbeiter:innen

Präzise, souveräne Kommunikation sowie konstruktive Zusammenarbeit mit allen Bereichen des Unternehmens sowie externen Ansprechpartner:innen in Behörden, Planungs-/Architekturbüros, Handwerksbetrieben etc.

Fachkundige Begleitung von Ausschreibungen sowie Teilnahme an Baugesprächen und Bauabnahmen

Die erforderliche fachliche und persönliche Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium in einem für die genannten Tätigkeiten qualifizierenden MINT-Stu-diengang

Ausgeprägtes technisches Verständnis und eine hohe Zahlenaffinität

Starke analytische Kompetenzen in Kombination mit einer schnellen Auffassungsgabe und einer serviceorientierten Vorgehensweise

Mehrjährige Berufs- und Führungserfahrung in leitender Position im Facility Management

Vertiefte Kenntnisse im Thema Erneuerbare Energien sowie in der Gebäudeautomation

Strukturierte, qualitätsbewusste und selbstständige Arbeitsorganisation

Fähigkeit, auch unter Zeitdruck den Überblick zu behalten, die richtigen Prioritäten zu setzen und Ziele mit Beharr-lichkeit zu verfolgen

Selbstbewusste Persönlichkeit, die sich durch Loyalität, offene Kommunikation, Teamgeist, Flexibilität, Belastbarkeit und Durchsetzungsvermögen auszeichnet

Hohe Softwareaffinität und Kenntnis der gängigen EDV-Programme (MS Office) sowie idealerweise Erfahrung mit Warenwirtschaftssystemen und Immobilienmanagement-Software (z.B. AiBATROS)

Gute Englisch-Kenntnisse

Wir bieten Ihnen

Eine spannende, verantwortungsvolle und herausfordernde Aufgabe im akademischen Umfeld

Partnerschaftliche Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen

Sehr gute Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten

Tarifliches Entgelt mit Jahressonderzahlung (TV-L)

Weitere Benefits wie ÖPNV-Jobticket, VL, betriebliche Altersvorsorge und betriebliches Gesundheitsmanagement

Bei Ihrem abwechslungsreichen Arbeitsgebiet übernehmen Sie die strategische und operative Verantwortung für die Aufgaben des unternehmensübergreifenden technischen, kaufmännischen und infrastrukturellen Facility Managements in einer neu organisierten Abteilung. Dabei haben Sie Personalverantwortung für rund 30 Mitarbeiter:innen und führen diese erfolgreich durch einen Change Management Prozess. Wir erwarten von Ihnen unternehmerisches Den-ken mit einem 360-Grad-Blick sowie ein hohes Maß an Umsetzungsstärke und Durchsetzungsfähigkeit. Sie berichten direkt an die Geschäftsführung.