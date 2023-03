Stellenbeschreibung

Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunfts­orientierten, inter­natio­nalen Markt – das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe, mit Hauptsitz in Garching bei München, entwickelt und fertigt Prozess­lösungen für die Mikrostruktur­anwendungen in der Halbleiter­industrie und verwandten Märkten – ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über mehr als siebzig Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen für die Bereiche Backend-Litho­grafie, Wafer-Bonding und Foto­masken­reinigung. Hinzu kommen hoch­spezialisierte Lithografie-Tools für das Imprinting und optische Linsen.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum frühest­möglichen Eintritts­termin tatkräftige Unter­stützung.

Leiter Facility Management (m/w/d)

Ihre Aufgaben

Operative und strategische Leitung des Facility- sowie Fuhrpark­managements von 10 Mitarbeitern (m/w/d)

Identifikation, Vorbereitung und Umsetzung von nachhaltigen Verbesserungen in der Gebäude- und Energie­technik

Kostensenkungs­potentiale ermitteln, analysieren und umsetzen

Vollumfäng­liche Verantwortung bei Neubau- und Instandhaltungs­maßnahmen

Analyse der bestehenden Infrastruktur und Entwicklung von zukunfts­fähigen Konzepten zur strukturellen Verbesserung der Infrastruktur an allen Standorten der SUSS Gruppe.

Definition von gruppen­weiten Standards im Facility Management

Aufstellen von Benchmarks und Einlei­tung von Verbesserungs­maßnahmen

Ihr Profil

Abgeschlossenes Studium im Bereich Bauingenieur­wesen, bzw. Facility Management oder vergleichbare Ausbildung

Einschlägige Berufs­erfahrung im Facility Management sowie in Unternehmen mit komplexer gebäude­technischer Infra­struktur

Ausgeprägte kommunikative Fähig­keit, Verhandlungs­sicherheit sowie Eigen­initiative und eine selbst­ständige strukturierte Arbeitsweise

Hohes Maß an Organisations­vermögen und ein Gespür für Prioritäten

Kenntnisse im Brandschutz und der Arbeits­sicherheit sind wünschenswert

SAP-Kenntnisse wünschenswert

Sehr gute Deutsch- und Englisch­kenntnisse

Unser Versprechen

Zukunft: Tätigkeit in einem globalen Unternehmen mit spannender Zukunfts­technologie

Work-Life-Balance: Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben dank Gleitzeit­rahmen, flexiblen Arbeits­zeiten, verschiedensten Teilzeit­modellen sowie mobilem Arbeiten mit bis zu 12 Tagen monatlich

Erholung: 30 Tage Urlaub sowie bezahlte Freistellung am 24. & 31.12. und keine Betriebs­ferien

Mobil: Kostenfreie Parkplätze, E-Ladesäulen, JobRad und Stellplätze für Zweiräder

Onboarding: Individuell zugeschnittener Einarbeitungs­plan, Welcome-Veranstaltung, Hospitations­plan und Pat:innen-Programm zum Aufbau eines Netzwerks sowie Know-how innerhalb von SÜSS MicroTec

Weiterentwicklung: Weiterbildungs­angebot mit individuellen Schulungen und E-Learning

Kulinarisches: Bezuschusste Kantine mit einer Auswahl an verschie­denen Gerichten und Frühstücks­service

Gesundheit: Kontinuierlich wachsendes Gesundheits­management, z. B. Betriebs­arzt, Impfangebote, bezahlte Arztbesuche während der Kern­arbeitszeit

Vorsorge: Betrieb­liche Altersversorgung, vermögens­wirksame Leistungen sowie Abschluss einer Berufsunfähigkeits­versicherung möglich

Benefits: Empfehlungs­netzwerk (Prämie für Mitarbeitenden­empfehlung), Hardware-Leasing & Corporate Benefits

Jetzt bewerben

SUSS MicroTec SE

Schleißheimer Str. 90,

85748 Garching

Deutschland

Katja Klich-Volk

Telefon: +49 89 32007 119