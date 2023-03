TIP Trailer Services mit Hauptsitz in Amsterdam ist einer der führenden Dienstleister der Transport- und Logistikindustrie in Europa und Kanada. Wir sind spezialisiert auf die hersteller­unabhängige Vermietung von Nutzfahrzeugen für Transport- und Logistikunternehmen. In unseren 140 Werkstätten in 19 Ländern, 26 davon in Deutschland, warten und reparieren wir gemeinsam mit 3.000 Kolleg:innen Auflieger und Nutzfahrzeuge und bieten weitere branchen­bezogene Dienstleistungen an.

Für unser weiteres Wachstum suchen wir einen

Facility Manager (m/w/d) Central Region

Arbeitsort: vorzugsweise Herzberg am Harz bei Göttingen, alle anderen Niederlassungen möglich

Ihre Aufgaben: Verantwortung für das Facility-Management aller Standorte in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien, Rumänien und Holland

Ansprechpartner für das Management in allen Fragen zum Facility-Management

Führung des Teams Facility-Management und Koordination der Aufgaben im Bereich

Projektleitung bei Neubau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen an allen Standorten oder zukünftigen Standorten in Deutschland

Installation von Anlagen zur Stromversorgung mit erneuerbaren Energien

Kostenkontrolle und -steuerung zur Einhaltung der Kostenziele

Verantwortung für die Einholung von Wartungs- und Dienstleistungsangeboten sowie für die Verhandlung, Vergabe und Kündigung von Wartungs- und Dienstleistungsverträgen

Identifikation von Einsparpotenzialen und Prozessoptimierungen

Verantwortung für die Berichterstattung an das Management

Gewährleistung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, Durchführung von Audits und Initiierung von Anpassungsmaßnahmen

Anforderungen: Umfangreiche Erfahrung aus Neubau-, Umbau- und Sanierungsprojekten, insbesondere Werkstatteinrichtungen

Technischer Hintergrund sowie Erfahrung im Bereich Facility-Management

Kenntnisse in den einschlägigen Rechtsvorschriften wünschenswert

EDV-Kenntnisse und grundlegende Englischkenntnisse

Ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und kaufmännisches Gespür für Werk- und Dienstleistungen

Benefits:

Attraktives Gehaltspaket

Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten

Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben

Inspiration, Entwicklung und Verantwortung

Position mit Gestaltungsspielraum Karrierechancen im Unternehmen

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Motiviertes Team

Fahrradleasing und vieles mehr

Bewerbung:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung über unser Online-Stellenportal oder per E-Mail an jobs@tip-group.com

Dein Ansprechpartner Enes Cagan steht Dir auch gerne über WhatsApp unter der Nummer 0172 2310797 zur Verfügung. Worauf wartest Du noch?