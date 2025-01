Stellenbeschreibung

Sie sind zuständig für die technische Überwachung der Großhandelsbetriebe in Ihrem Zuständigkeitsbereich, das Mitwirken bei Umbauten und die Planung und Ausarbeitung von technischen Lösungen. Sie erstellen Ausschreibungen, holen Angebote ein und bereiten die Vergabe vor. Außerdem fertigen Sie Hausbesuchsberichte an, verfolgen die Mängelbeseitigung und unterstützen die Zentralverwaltungstechnik bei der Umsetzung von Zentralanweisungen im Bereich Technik. Des Weiteren unterstützen Sie die betriebliche Haustechnik und Geschäftsleitung bei technischen Problemen, nehmen an Begehungen durch Behörden teil und überwachen die Bauaktivitäten bei Neu- und Umbauten.