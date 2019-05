Willkommen in der Wacker Neuson Group, einem international erfolgreichen Konzern im Bereich Baugeräte, Kompaktmaschinen und Dienstleistungen. Mit unseren Marken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann erfüllen wir die hohen Anforderungen unserer unterschiedlichen Zielgruppen und Kundensegmente. Unsere Innovationen setzen regelmäßig Standards bei Qualität, Wirtschaftlichkeit und Kundenorientierung – eine der vielen Leistungen unserer 6.000 Mitarbeiter weltweit.

Verstärken Sie unser Team in der Abteilung Indirekter Einkauf in der Konzernzentrale in München ab sofort als

Strategischer Einkäufer (m/w/d) Facility Management, Gebäude- und

Versorgungstechnik